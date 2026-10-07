Murió Piero, el autor de “Mi viejo” y una de las voces de la canción popular latinoamericana

Su música atravesó generaciones con baladas, canciones sociales y obras para niños.

El cantautor ítalo-argentino Piero Antonio Franco De Benedictis falleció este miércoles 7 de octubre de 2026, a los 81 años.

Piero dejó una extensa trayectoria en la música popular argentina y latinoamericana.

El artista fue reconocido por canciones que abordaron historias cotidianas, vínculos familiares y temas sociales, con un estilo que lo convirtió en una de las voces más recordadas de varias generaciones.

Entre sus canciones más conocidas están “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste”, “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”.

Su repertorio combinó la canción romántica con composiciones de contenido social y propuestas dirigidas al público infantil.

De Italia a Argentina

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia.

Llegó a Argentina junto con su familia cuando tenía tres años y pasó parte de su infancia entre Banfield y Allen, en la provincia de Río Negro, donde tuvo sus primeros acercamientos a la música.

Su carrera profesional comenzó en 1964, cuando empezó a participar en programas de televisión interpretando canciones italianas.

A finales de esa década conoció al periodista y escritor José Tcherkaski, con quien inició una colaboración artística que sería fundamental para buena parte de su repertorio.

“Mi viejo”, la canción que marcó su carrera

En 1969, Piero publicó el álbum Mi viejo. La canción que daba nombre al disco se convirtió en uno de sus mayores éxitos y permitió que su música llegara a un público más amplio en Argentina y otros países de América Latina.

Con el paso de los años, Piero consolidó una carrera marcada por canciones que reflejaron relaciones familiares, experiencias personales y preocupaciones sociales.

Su obra se mantuvo vinculada a la música popular y llegó a distintas generaciones de oyentes.

La muerte de Piero deja un repertorio que incluye canciones convertidas en clásicos de la música latinoamericana. “Mi viejo”, en particular, quedó asociada a la relación entre padres e hijos y se convirtió en una de las composiciones más reconocibles de su trayectoria.