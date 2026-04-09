Niño de cuatro años muere tras sacar la cabeza por la ventana de un bus en Colombia

Un niño de cuatro años murió tras viajar con la cabeza fuera de un bus.

Un niño de cuatro años murió tras sacar la cabeza por la ventana de un bus en el que viajaba junto a su madre. El trágico hecho se registró en el departamento de Antioquia, en Colombia.

El hecho se registró el 6 de abril de 2026 en una vía del oriente del departamento, cuando el niño tenía la cabeza afuera del vehículo y fue impactado por otro bus que circulaba en sentido contrario.

Según reportes de medios locales, el niño sacó la cabeza por la ventanilla en medio del trayecto, momento en el que otro bus pasó muy cerca y lo golpeó de forma violenta. Incluso los automotores quedaron afectados por el choque.

El impacto ocasionó la muerte instantánea del niño. La madre lo cargó en brazos y bajó del bus con él.

De acuerdo con la información difundida, el conductor del segundo vehículo no se habría percatado del hecho en el momento y continuó su recorrido, siendo posteriormente ubicado por las autoridades.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades colombianas, que buscan esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.