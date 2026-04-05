Niño con leucemia se emociona al sentir el viento en su cabello: El video viral de Lewie

Su madre, Katie, compartió las conmovedoras imágenes en las redes sociales, derritiendo rápidamente corazones en todo el mundo.

Un video protagonizado por un niño llamado Lewie conmueve a usuarios en redes sociales al mostrar un momento de alegría en medio de su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda.

Las imágenes captan el instante en que el pequeño vuelve a sentir el viento en su cabello, luego de haber perdido el pelo como parte de su proceso médico.

UN MOMENTO QUE SE HACE VIRAL

El clip es compartido por su madre, Katie, y rápidamente se difunde en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionan con mensajes de apoyo y cariño.

El gesto simple, pero significativo, conecta con personas de distintas partes del mundo.

UNA HISTORIA QUE CONMUEVE

Lewie enfrenta una enfermedad que afecta a la sangre y la médula ósea, y que requiere tratamientos intensivos que, en muchos casos, provocan la caída del cabello.

A pesar de ello, el video muestra un instante de felicidad que contrasta con la dureza del proceso.