Niño con leucemia se emociona al sentir el viento en su cabello: El video viral de Lewie
El pequeño Lewie, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, conmovió al sentir el viento en su cabello.
Su madre, Katie, compartió las conmovedoras imágenes en las redes sociales, derritiendo rápidamente corazones en todo el mundo.
IG/ @katiejohnston07
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Actualizada:
05 abr 2026 - 08:48
Un video protagonizado por un niño llamado Lewie conmueve a usuarios en redes sociales al mostrar un momento de alegría en medio de su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda.
Las imágenes captan el instante en que el pequeño vuelve a sentir el viento en su cabello, luego de haber perdido el pelo como parte de su proceso médico.
UN MOMENTO QUE SE HACE VIRAL
El clip es compartido por su madre, Katie, y rápidamente se difunde en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionan con mensajes de apoyo y cariño.
El gesto simple, pero significativo, conecta con personas de distintas partes del mundo.
UNA HISTORIA QUE CONMUEVE
Lewie enfrenta una enfermedad que afecta a la sangre y la médula ósea, y que requiere tratamientos intensivos que, en muchos casos, provocan la caída del cabello.
A pesar de ello, el video muestra un instante de felicidad que contrasta con la dureza del proceso.
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