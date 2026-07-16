'Varios niños' entre los 11 muertos en el incendio de un orfanato en Argelia

Se registran niños, entre los 11 muertos en el incendio de un orfanato en Argelia.

Un incendio en un orfanato de las afueras de Argel dejó al menos 11 muertos, varios de ellos niños, la madrugada de este jueves 16 de julio, en medio de una ola de calor que ha provocado cientos de focos de incendio en una semana.

Aunque todavía se desconocen las causas, el incendio se declaró en la Fundación de la Infancia Asistida, situado en el municipio de Mohammadia, donde los servicios de rescate intervinieron en la madrugada.

El jueves se podían ver manchas negras de humo en las paredes blancas alrededor de las ventanas del edificio, según un periodista de la AFP presente en el lugar.

Autoridades lamentan la muerte de "varios niños"

Los bomberos tuvieron que utilizar una sierra mecánica para retirar una reja metálica alrededor de una ventana, indicó un testigo.

"Hacia las 03:00 de la madrugada, oímos la llegada de los bomberos junto con los gritos de los niños. Ayudamos como pudimos pero, desgraciadamente, nos dijeron que había 11 muertos", declaró a la AFP Abdessalam Merrah, de 41 años, que vive cerca del orfanato.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, que se encuentra de visita en Alemania, presentó sus condolencias y lamentó la muerte de "varios niños" en el incendio, según la agencia oficial APS.

Se registran cuerpos totalmente calcinados

El primer ministro, Sifi Ghrieb, fue a visitar a los heridos en el hospital de quemados de Zeralda, en la periferia de Argel, y luego en el de Mustapha Bacha, en la capital, según la televisión pública.

El jefe del servicio de medicina legal en el hospital Mustapha Bacha, Rachid Belhadj, declaró a la televisión que algunos cuerpos estaban totalmente calcinados y que tendrían que realizar análisis de ADN para poder identificarlos.

El país atraviesa desde hace varios días una ola de calor excepcional, y en una semana se produjeron cerca de un millar de incendios.