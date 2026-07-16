Estados Unidos impone nuevo arancel del 25% a Brasil

Estados Unidos anunció el miércoles 16 de julio un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, cuyo gobierno repudió la medida y anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado.

Este gravamen, que entrará en vigor el 22 de julio, responde a una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre las políticas comerciales del gigante suramericano.

Una serie de productos, entre ellos la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, quedarán exentos, además de otros bienes que Estados Unidos no produce, añadió esa fuente.

Negociaciones abiertas

"Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado", justificó en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios", añadió.

El gobierno del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió el nuevo arancel y dijo que "no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio", en referencia al proceso adelantado por la USTR.

Medidas unilaterales no serán justificadas

"No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano acumuló en los últimos 15 años USD 424 500 millones en superávit de bienes y servicios con Brasil", dijo.

El texto también precisa que Brasilia "iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad", aprobada por unanimidad en abril de 2025 en medio de la ofensiva arancelaria que Trump inició ese año contra decenas de países.

La presidencia brasileña anunció, igualmente, que "retomará el tema en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC (Organización Mundial del Comercio)", sin dar más detalles.