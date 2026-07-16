Caso Metástasis: Cronología completa del proceso judicial

La Corte Nacional de Justicia formalizó, el 14 de julio de 2026, el pedido de extradición de Xavier Jordán y Ronny Aleaga, procesados dentro del caso Metástasis.

El caso Metástasis nació a partir de la investigación sobre el narcotraficante sentenciado Leandro Norero, pero con el paso de los meses se convirtió en el mayor proceso judicial contra una presunta red de corrupción enquistada en el sistema de justicia de Ecuador.

Los chats hallados en los teléfonos de Norero permitieron a la Fiscalía sostener que operadores judiciales, policías, funcionarios públicos y abogados en libre ejercicio habrían trabajado para favorecer a organizaciones criminales.

Allanamientos por caso Metástasis La Fiscalía ejecutó un megaoperativo con el que se dio inicio al Metástasis, con cerca de 900 servidores entre fiscales y policías. Se realizaron decenas de allanamientos simultáneos y fueron detenidos jueces, fiscales, policías, funcionarios penitenciarios y el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, además del exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Ese día, la fiscal general Diana Salazar afirmó que el caso evidenciaba cómo el narcotráfico había logrado infiltrarse en distintas instituciones del Estado. Tras una audiencia que se extendió por varios días, un juez formuló cargos por presunta delincuencia organizada contra decenas de procesados y dictó prisión preventiva para la mayoría de ellos. La investigación quedó centrada en determinar cómo la organización obtenía fallos judiciales favorables y protección institucional para Leandro Norero y su círculo cercano

Xavier Jordán es vinculado al caso Metástasis La Fiscalía vinculó formalmente al empresario Xavier Jordán, así como a Daniel Salcedo y Cristian Romero. Contra Jordán se dictó prisión preventiva y se solicitó difusión roja de Interpol, ya que se encontraba fuera del país. Según la teoría fiscal, Jordán habría puesto empresas a disposición de la organización para justificar movimientos de dinero y mantener contacto permanente con Norero. Además, los chats lo relacionan con conversaciones sobre decisiones políticas y judiciales.

Vinculan al exasambleísta Ronny Aleaga El exasambleísta correísta Ronny Aleaga fue vinculado al caso y un juez ordenó prisión preventiva en su contra. La Fiscalía sostiene que en los chats de Norero aparece identificado con el alias "El Ruso" y que mantenía comunicación con Xavier Jordán. Aleaga salió del país, hacia Venezuela, pocos días después del operativo Metástasis y no regresó a Ecuador.

Testimonios anticipados La exfuncionaria judicial Mayra Salazar rindió testimonio anticipado y pasó al sistema de protección de víctimas y testigos. Su declaración se convirtió en una de las principales pruebas del caso porque describió el funcionamiento de la presunta red de influencias, los contactos entre operadores judiciales y las gestiones para favorecer a determinados procesados. A partir de su testimonio también surgieron nuevas líneas investigativas y nació el caso Purga, en el que se investiga una red de delincuencia organziada en el sistema judicial de Guayas.

Primeras sentencias del caso Metástasis Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 20 procesados por delincuencia organizada, entre ellos Wilman Terán, Pablo Ramírez y otros exfuncionarios judiciales y policiales. Las penas llegaron hasta nueve años de prisión para varios de los principales implicados.

Fiscalía pide iniciar proceso para extraditar a Jordán y Aleaga La fiscal General, Diana Salazar, pidió a la Corte Nacional de Justicia iniciar el proceso de extradición de Aleaga y Jordán. Según el Ministerio Público, el juicio fue suspendido porque ambos se encuentran fuera del país, a pesar de que cuentan con una orden de prisión preventiva desde enero de 2024.

Disculpas públicas de sentenciados Los 10 sentenciados por el caso Metástasis ofrecieron disculpas públicas por ser parte de la estructura de corrupción. Entre quienes pidieron disculpas constan la exfuncionaria judicial Mayra Salazar, Hélive Angulo, alias 'Estimado', los exjueces: Ángel Lindao, Emerson Curipallo y Richard Gaibor. También expolicías Lenin Mazón, David Paredes, Reinaldo Chauca.

Mayra Salazar queda libre Mayra Salazar quedó libre luego de cumplir una pena reducida de 15 meses de cárcel en Ambato. La exfuncionaria salió en un helicóptero hacia Quito. Desde ahí viajó fuera del país sin revelar su destino final. La mujer aceptó su participación en la trama de corrupción y se acogió a un procedimiento abreviado, por lo que recibió una pena mínima.

Interpol elimina alerta roja contra Ronny Aleaga La alerta roja emitida por Interpol contra el exasambleísta Ronny Aleaga fue retirada oficialmente el 24 de octubre de 2025, tras una resolución de la Comisión de Control de los Ficheros (CCF). El organismo consideró que mantener dicha notificación vulneraba los principios de neutralidad y legalidad de la organización internacional.