ONU advierte que el fenómeno de El Niño es una 'amenaza importante' para la salud

ONU alerta sobre las afectaciones a la salud por el fenómeno de El Niño.

El fenómeno climático El Niño supone una "amenaza importante" para la salud, alertó la ONU este martes 22 de septiembre de 2026.

Conlleva riesgos múltiples, como olas de calor que pueden agravar algunas enfermedades, mala calidad del aire por los incendios, sin olvidar la desnutrición y el cólera debido a las sequías e inundaciones, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al favorecer lluvias torrenciales e inundaciones, El Niño también puede aumentar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue o el chikungunya.

"Las consecuencias sanitarias del fenómeno de El Niño son previsibles. Disponemos de una ventana de oportunidad para actuar ahora mismo, antes de que estos riesgos se conviertan en una crisis", afirmó Teresa Zakaria, jefa de la unidad de reducción de riesgos, operaciones humanitarias y cambio climático de la OMS, durante una rueda de prensa en Ginebra.

Zakaria llama a adoptar "medidas preventivas con el fin de salvar vidas".

La OMS insta a los países a preparar mejores sus sistemas sanitarios, reforzar la vigilancia de las enfermedades, garantizar la atención de la salud y almacenar material médico en las zonas de mayor riesgo.

"El Niño representa una amenaza importante para la salud pública", advirtió Zakaria. "Esperamos observar repercusiones en la salud en todo el mundo".

El episodio actual de El Niño podría ser "el más intenso" observado desde que se empezaron los registros hace cuatro décadas, advirtió a principios de septiembre la Organización Meteorológica Mundial de la ONU (OMM).

Sus efectos ya se notan y se prevé que se intensifican, explicó a los periodistas Armel Castellan, asesor de la Oficina conjunta de la OMM y la OMS.

El Niño se suma a las consecuencias del cambio climático provocado por la actividad humana, que, entre otras cosas, intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

"Su impacto coincide con temperaturas de referencia que ya son muy altas en todo el planeta. Se trata, por tanto, en cierto modo, de un doble golpe",