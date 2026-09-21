El Niño se fortalece y podría afectar la pesca de al menos cinco especies en Ecuador

La disponibilidad de pesca de 5 tipos de pescado se vería afectado por El Niño

Las condiciones cálidas asociadas al fenómeno El Niño continúan fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial. Así lo señala el último informe actualizado del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen), que analiza la evolución del océano, la atmósfera y sus posibles efectos en Ecuador.

Según el informe, publicado por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar el 19 de septiembre), "el evento El Niño está fortalecido en el océano y la respuesta atmosférica sobre Ecuador empieza a ser más activa".

Cambios en la disponibilidad de peces

El incremento de la temperatura del mar podría modificar la distribución y disponibilidad de varias especies. Entre las que podrían verse afectadas están la macarela, pinchagua, chuhueco y sardinas.

En el caso de los atunes, el informe prevé diferentes comportamientos. La disponibilidad del atún bigeye podría disminuir entre 30% y 50%, mientras que el atún aleta amarilla tendería a desplazarse hacia aguas más profundas.

En contraste, el barrilete podría aumentar su disponibilidad bajo estas condiciones. De igual forma, el camarón marino y el dorado podrían verse favorecidos por el calentamiento del océano.

El océano registra temperaturas elevadas

Uno de los principales indicadores del fortalecimiento de El Niño es la temperatura superficial del mar.

"La temperatura superficial del mar alcanza anomalías de hasta +2,9 °C en la región Niño 3.4 (Pacífico Central) y +4,5 °C en la región Niño 1+2 (Pacífico Oriental, frente a Ecuador y Perú), donde se concentra el mayor calentamiento", señala El Comité Erfen.

El contenido de calor oceánico permanece elevado y, en determinados sectores, el nivel del mar presenta anomalías superiores a 30 centímetros.

Además, el Crucero Oceanográfico Regional ERFEN confirmó la presencia de una capa cálida profunda, con temperaturas superficiales de entre 26 y 27 °C y una termoclina ubicada entre 50 y 120 metros de profundidad.