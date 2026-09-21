El Niño: Más de 3 000 kilómetros de carreteras están en alto peligro en Ecuador

Fenómeno de El Niño en Ecuador: 3.113 kilómetros de vías en alto riesgo de inundaciones y deslizamientos

Un eventual impacto fuerte del fenómeno de El Niño podría poner en riesgo la movilidad en varias provincias de Ecuador.

Un análisis de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identifica 3 113 kilómetros de la Red Vial Estatal con alta exposición a inundaciones o deslizamientos.

¿Qué tan expuestas están las carreteras?

De los 3 113 kilómetros identificados, unos 1 870 kilómetros presentan alta exposición a inundaciones, mientras que otros 1 243 kilómetros están en zonas con alto riesgo de movimientos en masa, como deslizamientos y derrumbes.

El problema se concentra de manera diferente según la región. En la Costa, las inundaciones representan la principal amenaza para las carreteras, mientras que en la Sierra el mayor riesgo está relacionado con los deslizamientos provocados por las lluvias.

Las provincias con más kilómetros expuestos

En la Costa, Manabí concentra 740 kilómetros de vías con alta exposición a inundaciones.

Le siguen Guayas, con 594 kilómetros, y Los Ríos, con 222 kilómetros.

En la Sierra, el escenario cambia. Loja registra 251 kilómetros con alta exposición a movimientos en masa, seguida por Imbabura, con 169 kilómetros, y Pichincha, con 163 kilómetros.

Kilómetros de vías en mayor peligro

Ante inundaciones:

Manabí: 740 km

740 km Guayas: 594 km

594 km Los Ríos: 222 km

Ante deslizamientos y movimientos en masa:

Loja: 251 km

251 km Imbabura: 169 km

169 km Pichincha: 163 km

Además de las carreteras, el análisis identifica 94 obras de infraestructura de transporte con alta exposición a inundaciones.

En este grupo están puentes, aeropuertos y puertos.

Santa Elena concentra 28

Guayas y Manabí registran 23 cada una.

Estas son las cinco carreteras prioritarias

El plan contempla intervenir puntos considerados críticos en cinco corredores viales.

Entre las acciones previstas están la reconformación de taludes, estudios para rehabilitación, intervención de puntos críticos y, en algunos casos, la construcción de variantes.

Carreteras en la lista de prioridades:

Quinindé–Esmeraldas: vías E-20 y E-15. Se contemplan estudios para rehabilitación, intervención de sitios críticos y trabajos en taludes en el sector de Rosa Zárate, en Quinindé.

vías E-20 y E-15. Se contemplan estudios para rehabilitación, intervención de sitios críticos y trabajos en taludes en el sector de Rosa Zárate, en Quinindé. Latacunga–Zumbahua–La Maná: incluye un punto crítico en el kilómetro 63, en el sector Saraugsha, donde se plantea una variante de 1 kilómetro .

incluye un punto crítico en el kilómetro 63, en el sector Saraugsha, donde se plantea una . Ambato–Guaranda–Montalvo: corredor E-491, con estudios para rehabilitación e intervención de puntos críticos.

corredor E-491, con estudios para rehabilitación e intervención de puntos críticos. Cuenca–Girón–Pasaje: se prevén trabajos de rehabilitación e intervención en sectores considerados críticos.

se prevén trabajos de rehabilitación e intervención en sectores considerados críticos. Santo Domingo–Las Mercedes–10 de Agosto–San Miguel de los Bancos: tramo de la E-25 de 62,4 kilómetros, donde se plantean estudios para su rehabilitación.

Maquinaria para atender emergencias

El Ministerio de Infraestructura informó que adquirió 73 unidades de maquinaria pesada y que 64 ya fueron entregadas para ejecutar trabajos.

Entre las vías donde ya se realizan intervenciones están Montecristi–La Cadena, en Manabí; Babahoyo–Jujan, y Molleturo–El Empalme, en Azuay.