¿Cómo fue la operación para detener a Maduro? EE.UU. informó detalles del operativo

Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, brindó detalles del operativo realizado en Caracas

Estados Unidos se congratula por la detención de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. En la madrugada del 3 de enero del 2025, el presidente de EE.UU., Donald Trump informó del operativo que terminó con la captura del Mandatario venezolano, que enfrentará cargos por narcoterrorismo.

Pero, ¿cómo se produjo el ataque de Estados Unidos a Venezuela? El jefe de Estado Mayor, Dan Caine, contó detalles del operativo. El militar estadounidense dijo que 150 naves de guerra participaron en la madrugada del sábado 3.

La consigna estaba clara. Desde las fiestas de Navidad y Fin de Año, los equipos de élite de Estados Unidos estaban listos en aguas del Caribe para perpetrar el ataque. Solo esperaban el OK del presidente Donald Trump.

Según Caine, el militar más joven en el operativo tiene 20 años y el más viejo, 49. A las 10: 45 del viernes 2 de enero, Trump dio el permiso final para el ataque, luego de recibir un informe de las condiciones metereológicas en las que se daría la operación en la madrugada del sábado 3.

En la madrugada de Venezuela, los grupos de élite estadounidenses ingresaron hacia el fortín donde descansaba Nicolás Maduro y su esposa y que había sido previamente localizado y monitoreado. Trump miró toda la operación desde Estados Unidos, como si se tratase de un videojuego.

Primera imagen de Nicolás Maduro detenido. Truth Social

Maduro fue apresado. Luego, hubo enfrentamientos con el Ejército venezolano. Un helicóptero estadounidense terminó dañado en los enfrentamientos, aunque Caine aseguró que ningún militar de su país fue herido o lastimado.

El Presidente de Venezuela y su esposa fueron llevados al buque de guerra Iwo-Jima para salir del país. Será procesado en las cortes de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo.