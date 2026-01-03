'El narcotráfico debe cesar': la reacción del Vicepresidente de EE.UU. al operativo en Venezuela
JD Vance dijo que Nicolás Maduro entendió que Donald Trump "habla en serio". Dijo que es tiempo de recuperar el petróleo robado
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto al mandatario Donald Trump.
03 ene 2026 - 11:17
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el sábado 3 de enero del 2026, que Venezuela ignoró las ofertas para llegar a un acuerdo, y añadió que el líder capturado, Nicolás Maduro, fue "la más reciente persona que descubre que el presidente Trump cumple lo que promete".
"El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos", dijo Vance en una publicación en X.
Vance también reafirmó la justificación de que Maduro era un prófugo de la justicia estadounidense: "No puedes eludir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos aunque vivas en un palacio en Caracas".
La madrugada del sábado 3 de enero del 2025, el presidente Donald Trump informó que Estados Unidos atacó territorio venezolano y detuvo a Nicolás Maduro y su esposa. Ahora, ambos serán detenidos y procesados por cargos vinculados con narcoterrorismo, en las cortes de Nueva York.
