¿Qué son los Delta Force, la fuerza que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela?

En 1986, el actor estadounidense, Chuck Norris, protagonizó Delta Force, una película que resalta el trabajo del grupo de élite estadounidense, encargado de operaciones especiales en el mundo. Este grupo estuvo a cargo de la captura del presidente Nicolás Maduro, en la madrugada del sábado 3 de enero del 2026.

En el amanecer del sábado 3, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Maduro fue detenido por fuerzas de élite y llevado fuera de Venezuela, en una sorpresiva acción militar, que ha generado reacciones diversas entre los líderes mundiales.

La acción fue impulsada por los Delta Force, un grupo conocido como el Primer Destacamento Operacional de las Fuerzas Especiales Delta. El grupo está encargado de misiones de riesgo elevado: lucha contra el terrorismo y captura y extracción de objetivos de alto valor.

El grupo especial estuvo en Irak en la guerra del Golfo Pérsico en 1991 y volvió de nuevo en el 2003. Según reportó El País, Delta Force ha participado en algunas intervenciones, que no han sido admitidas por el gobierno estadounidense.

Días antes del ataque, el presidente Donald Trump autorizó la intervención de los Delta Force. Durante varios meses, Estados Unidos acumuló hasta 15.000 efectivos militares en la frontera con Venezuela para preparar la operación.

En Fuerte Tiuna, Venezuela, así quedaron los edificios luego del ataque de Estados Unidos. AFP

¿Cómo opera el equipo Delta? De acuerdo con The Objective, lo primero es tener la mayor cantidad de información de Inteligencia. La operación en Venezuela combinó un proceso de análisis con fuentes humanas, señales electrónicas y una continua vigilancia área.

El objetivo no es solo localizar a un enemigo. Es entender los entornos y contextos para no tener errores en el momento de realizar la operación militar, tal como sucedió con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que ahora será juzgado por un Juzgado de Nueva York por narcoterrorismo.