Colombia denuncia la detención de tres ciudadanos que iban en la Flotilla para Gaza

Las Flotillas que se dirigen a Gaza buscan llevar ayuda humanitaria.

El presidente Gustavo Petro denunció la detención de tres colombianos que viajaban en la Flotilla Global Sumud, interceptada en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza, y acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Tres colombianos que viajaban en la flota son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones", escribió Petro en su cuenta de X.

Según Petro, "los secuestrados" son Andrés Castelblanco, Daniela Lisette Castillo Mogollón y Estefanía Gutiérrez Castañeda.

Cerca de 200 activistas detenidos

El Ministerio de Exteriores israelí informó de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.

Según el Ministerio, la flotilla tenía como objetivo sabotear la transición hacia la segunda fase del plan de paz para el enclave palestino promovido por Donald Trump.

Hace dos años, el 1 de mayo de 2024, Petro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en rechazo a la guerra de ese país en la Franja de Gaza.