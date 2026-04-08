El papa celebra el alto el fuego en Irán como una 'señal de esperanza viva'

El Papa celebra la noticia del alto el fuego en Oriente Medio y pide a todas las partes que entablen un diálogo prolongado para poner fin al conflicto.

El papa León XIV calificó como una “señal de esperanza viva” el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, tras días de tensión internacional.

El pronunciamiento se dio al término de su audiencia semanal en la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

El pontífice insistió en que la única vía para resolver el conflicto es el diálogo.

Solo volviendo a la mesa de negociaciones se podrá poner fin a la guerra León XIV

La tregua se produce luego de una escalada de ataques y amenazas entre Irán, Estados Unidos y Israel, que encendieron las alarmas a nivel global.

El acuerdo plantea una pausa temporal en las hostilidades mientras se busca una salida diplomática.