El Papa León XIV llega a la catedral de Notre-Dame en París

El papa León XIV llega en su papamóvil a la catedral de Notre-Dame en París.

El Papa León XIV llegó este viernes 25 de septiembre de 2026, por la tarde, a la explanada de Notre-Dame de París, donde debía celebrar unas vísperas ante unos 8 000 eclesiásticos, diáconos y seminaristas, comprobaron periodistas de la AFP.

León XIV, que llegó a bordo de su papamóvil, luego de saludar con el presidente Emannuel Macron, en el Palacio del Elíseo, y recorrer cerca de 2,5 kilómetros de las calles de París.

Es el primer pontífice que visitó la catedral desde su reapertura en diciembre de 2024, tras el incendio de grandes proporciones que devastó el templo en 2019.

León XIV celebrará una oración junto a religiosos en la Catedral y será la primera de un pontífice desde la reconstrucción de esta joya del arte gótico.

La jornada del Papa en la capital francesa terminará con una vigilia con jóvenes en el mítico Estadio de Francia, al norte de París,