El Vaticano publica las primeras imágenes del papa tras su operación de pulmón

Papa León XIV oficiando una misa en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde se recupera tras someterse a una cirugía de pulmón.

El papa León XIV oficializó una misa este viernes 16 de octubre de 2026 en el hospital donde se recupera de una operación de cáncer de pulmón, con una "mejora constante" en su estado de salud, según las últimas pruebas médicas.

En las primeras fotografías publicadas por el Vaticano desde la intervención quirúrgica del martes se ve al papa, de 71 años, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli de Roma.

En dos imágenes se ve al papa de pie. Viste casulla verde y sotana blanca y parece relajado. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

A la misa asistieron, entre otros, parte del personal médico del hospital y miembros de la policía, afirmó la oficina de prensa del Vaticano.

'Gracias'

El pontífice "dio las gracias a todo el personal, médicos, enfermeras y auxiliares, por su servicio", por cuidar de los enfermos y "en particular, evidentemente, por el cuidado, la atención y el trato que le han dispensado en estos días", añadió.

Se espera que el papa rece el ángelus el domingo, pero una fuente del Vaticano no quiso confirmar si lo hará desde el hospital o desde el Vaticano.

Tradicionalmente, el papa recita esta oración todos los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico, que da a la plaza de San Pedro, ante multitudes de fieles.

El primer papa estadounidense ingresó el martes al hospital Gemelli, donde se sometió a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

Según sus médicos, su convalecencia evoluciona favorablemente.

El jueves, dijeron que una radiografía de tórax indicaba una "buena recuperación del pulmón operado".

El viernes constataron "una mejora constante de su estado general".

"Las sesiones de fisioterapia respiratoria han continuado", explicaron, e indicaron que León XIV está llevando a cabo "sus actividades cotidianas normales con total autonomía".

Pero están a la espera de los resultados de otras pruebas médicas para determinar si el cáncer se ha extendido y necesita tratamiento.

"Está bien de ánimo, eso está claro", afirmó una fuente del Vaticano.

'Llegarán días mejores'

La oficina de prensa no ha dicho cuándo el papá recibirá la alta hospitalaria. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría aproximadamente una semana para recuperarse.