Los médicos del papa dicen que la radiografía de tórax muestra una 'buena recuperación' del pulmón

Una mujer reza ante la estatua de Juan Pablo II a las afueras del Hospital Universitario Gemelli, donde el Papa León XIV se recupera tras someterse a una cirugía de pulmón.

Los médicos del papa León XIV afirmaron este jueves 15 de octubre de 2026 que una radiografía de tórax muestra "una buena recuperación del pulmón operado", dos días después de que le extirparan un tumor canceroso.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a unas pruebas de control rutinarias, cuyos resultados han sido normales", afirmaron sus médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

La recuperación "avanza según lo previsto", añadieron en una nota publicada por el Vaticano.

El martes, el jefe de los 1 400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli de Roma donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Según el Vaticano, se ha sometido a más pruebas para determinar si está libre de cáncer o si éste se ha propagado y necesita tratamiento.

Está previsto que el pontífice, estadounidense y peruano, pase varios días hospitalizado en el policlínico Gemelli.

La Santa Sede afirmó este jueves por segundo día que el pontífice ha pasado "bien la noche", se ha vuelto a levantar y viene normalmente.