El papa León XIV retoma sus actividades desde el hospital Gemelli en Roma

El papa León XIV sigue, este jueves 15 de octubre, hospitalizado tras una operación para extirparle un nódulo canceroso en el pulmón, mientras crecen las interrogantes sobre el impacto que la enfermedad podría tener en su papado, iniciada hace menos de dos años.

El líder de los 1 400 millones de católicos del mundo se sometió el martes 13 de octubre a una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Vaticano dijo que los médicos le realizan estudios adicionales para determinar si el cáncer se ha extendido y si será necesario un tratamiento complementario.

El Sumo Pontífice, de 71 años y nacido en Chicago, debería permanecer al menos algunos días más en el hospital Gemelli de Roma.

Según sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la radiografía de tórax muestra "una buena recuperación del pulmón operado". "El postoperatorio evoluciona como se esperaba", señaló.

Una fuente del servicio de prensa de la Santa Sede indicó que el papa pudo trabajar un poco en el hospital, donde se reunió por la tarde con Paolo Rudelli, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

León XIV también participó el jueves en una misa celebrada en una capilla improvisada en el décimo piso del centro, donde está su habitación, agregó esta fuente.

En una pancarta colgada de una de las ventanas del hospital, situada al noroeste del Vaticano, se podía leer: "¡Hematología saluda al papa!".

🏥 https://t.co/Oy4sRaed86 👉 Los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho al #papa León XIV durante una operación de 90 minutos tras confirmar un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, según informó el #vaticano. https://t.co/oRyc3XMdVD — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 13, 2026

¿Qué pasará con sus actividades?

León XIV canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre y sus proyectos de viaje a corto plazo son inciertos, en particular una intensa gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.

Se espera que cuando retome la actividad tenga una agenda reducida, con menos actos públicos.

"Creo que querrá volver al trabajo lo antes posible. Creo que se esforzará al máximo", afirmó la vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre el papa.

"Pero también es muy prudente. León conoce sus limitaciones y las tendrá en cuenta", declaró a la AFP.

El primer Papa estadounidense ha logrado imprimir su estilo al frente de la Iglesia católica, pronunciándose sobre algunos de los temas más acuciantes, como las guerras o la inteligencia artificial.

Además ha demostrado no tener miedo a llamar la atención a los dirigentes mundiales ni a defenderse de los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump.

"No vamos a verle cambiar de estilo", afirmó Allen. "Los sustos como este te ayudan a tener las cosas claras, a darte cuenta de lo que es importante".

Algunos en el Vaticano creen que la enfermedad podría "cambiar sus prioridades", lo que significaría menos viajes y más nombramientos, opinó Corre.