Se esperan resultados de biopsia para saber si el cáncer del papa León XIV se extendió

Personas rezan ante la estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Gemelli, donde el Papa León XIV se recupera tras someterse a una cirugía

El papa León XIV ya se ha levantado de la cama y camina tras ser operado de un cáncer de pulmón y las pruebas posoperatorias señalan que su evolución es "normal", afirmaron sus médicos este miércoles 14 de octubre de 2026.

En la intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del derecho del pulmón del Papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.

Según las pruebas posoperatorias, su evolución es "normal", con análisis de sangre y una radiografía torácica "conformes a la norma", afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano.

El Sumo Pontífice, de 71 años, desayunó y almorzó, caminó por su habitación y realizó fisioterapia respiratoria, precisaron los médicos.

La Santa Sede dijo que el Papa "está animado", pero una fuente del Vaticano reconoció que fue "un shock para todos". "Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación", dijo.

El Papa padece un adenocarcinoma pulmonar

Según los especialistas, las pruebas adicionales permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, como la radioterapia, aunque el pronóstico es muy positivo.

A pocas semanas de un viaje previsto a América Latina, los cirujanos operaron al Santo Padre el martes en el policlínico romano Gemelli.

Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó a la AFP que cuando este tipo de cáncer "se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy bueno".

La tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en un estadio precoz, es del "80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica", añadió.

León XIV está en una habitación del décimo piso del hospital, junto a una suite papal con capilla privada que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el Pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, y por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.

¿Qué pasará con la agenda del Papa?

Antes de la operación, todos los compromisos del papa León XIV fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

La situación plantea dudas sobre si el Papa mantendrá el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

El Vaticano ha sido históricamente muy hermético sobre la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIV, el argentino Francisco, que hablaba abiertamente de sus dolencias.

La Santa Sede informó a la AFP que el nódulo se detectó durante un chequeo médico de rutina, y que no hubo síntomas que llevaron a examinar los pulmones del papá.