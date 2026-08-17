Paris Jackson revela cómo era realmente crecer en Neverland junto a Michael Jackson

La hija del 'Rey del Pop', Paris Jackson, revela en una entrevista como fue crecer en un parque de diversiones con su padre.

Paris Jackson reveló detalles poco conocidos de su infancia junto a Michael Jackson. En una entrevista con el pódcast Call Her Daddy, la artista de 28 años recordó las estrictas reglas que ella y sus hermanos Prince y Bigi debían cumplir.

1. Las atracciones de Neverland no eran para ellos

Aunque tenían un parque de diversiones y zoológico a pocos pasos, Michael les dejó claro que no les pertenecían. Estaban destinados principalmente a niños de escasos recursos y con enfermedades terminales.

Paris Jackson menciona en una entrevista que su padre les tenía prohibido disfrutar del parque de diversiones de Neverland. Elle Decoration.

2. Primero las tareas, después la diversión

Paris y sus hermanos tenían una rutina de estudios y responsabilidades. Solo después de cumplirlas podían disfrutar de actividades recreativas, especialmente durante los fines de semana.

3. No podían ver televisión libremente

La televisión y las películas también tenían reglas. Durante la semana podían utilizarlas principalmente con fines educativos, mientras que el entretenimiento funcionaba como una recompensa tras terminar sus obligaciones.

4. ¿Por qué salían usando máscaras?

Michael Jackson hacía que sus hijos cubrieran sus rostros cuando aparecían en público para proteger su identidad. Paris explicó que así podían salir posteriormente sin ser reconocidos y disfrutar de actividades normales para cualquier niño.

Michael Jackson hacía que sus hijos cubrieran sus rostros cuando aparecían en público para proteger su identidad.

Detrás de la imagen de Neverland como un enorme parque de diversiones, Paris recordó una infancia marcada también por reglas, estudios y privacidad.