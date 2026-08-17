Festival del Globo Mitad del Mundo 2026: fechas, artistas y actividades de la quinta edición

El Festival del Globo 2026 será del 20 al 23 de agosto en la Mitad del Mundo.

Quito tendrá cuatro días de actividades por la quinta edición del Festival Internacional del Globo Mitad del Mundo 2026, que se realizará del jueves 20 al domingo 23 de agosto. El evento combinará vuelos de globos aerostáticos, conciertos, gastronomía y otras actividades en la Ciudad Mitad del Mundo.

La programación comenzará el jueves 20 de agosto con activaciones de globos cautivos en tres sectores de Quito: Solanda, Carapungo y la Plaza de la República.

El espectáculo principal se trasladará a la Ciudad Mitad del Mundo desde el viernes 21 de agosto, con la participación de 20 globos aerostáticos.

Festival del Globo 2026: ¿cuándo y dónde será?

Las actividades del festival se desarrollarán entre el 20 y el 23 de agosto de 2026.

El jueves 20, de 17:00 a 19:00, habrá globos cautivos en: Solanda, Carapungo, y la Plaza de la República. En estos puntos los asistentes podrán observar los globos y tomarse fotografías.

Desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de agosto, la programación se concentrará en la Ciudad Mitad del Mundo.

¿A qué hora se podrán ver los globos aerostáticos?

Las jornadas aerostáticas comenzarán temprano. Los accesos al recinto estarán habilitados desde las 05:00. A partir de esa hora se realizará el armado e inflado de los 20 globos aerostáticos.

Los vuelos libres o exhibiciones cautivas están previstos entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, los horarios de vuelo pueden modificarse debido a las condiciones climáticas, técnicas y operativas.

La actividad cuenta con la participación y respaldo de entidades como la Dirección General de Aviación Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Defensa Civil.

¿Qué habrá además de los globos?

El Festival del Globo tendrá actividades durante toda la jornada en la Ciudad Mitad del Mundo.

Los visitantes podrán acceder a espacios como el Museo Ecuatorial, el Planetario y la experiencia Legado Virtual.

También habrá una feria gastronómica y productiva con emprendimientos locales, además de espacios dedicados al chocolate, helados y cerveza artesanal.

La programación incluye además:

Exhibición de autos clásicos, tuning y 4x4.

Simuladores de Fórmula 1.

Exhibiciones de parapente, sujetas a las condiciones climáticas.

Actividades relacionadas con turismo, cultura y entretenimiento.

El festival tendrá una zona Pet Friendly hasta las 17:00. Los organizadores recomiendan no llevar mascotas después de esa hora debido a la concentración de público y al volumen de los conciertos.

Estos son los artistas del Festival del Globo 2026

Los conciertos se realizarán en dos escenarios: la Plaza Central y la Arena Top.Viernes 21 de agosto

En la Plaza Central se presentarán Tempo Latin Group, Grupo Diamante y Los 4 del Altiplano.

En la Arena Top estarán Cuarto Grado, David Navarro, Ángel Velásquez y Orquesta Cumbancheros, Beder Musicólogo y Dayanara.

Sábado 22 de agosto

La Plaza Central tendrá presentaciones de Lasser Music Band, Álvaro Bermeo, Spiritual, Miel, Swing Original Monks y Marqués.

En la Arena Top actuarán Emeilo, Vyse, Alex Krack, Jøtta, Carlos Cortés y Milo Mae.

Domingo 23 de agosto

En la Plaza Central se presentarán Dúo Los Caballeros y Glorita Cedeño.

La programación de la Arena Top incluye a Máximo Escaleras y Nathaly Silvana, Cecy Narváez, Gerardo Morán y Segundo Rosero.

El viernes y sábado habrá entradas diferenciadas para las actividades de la mañana y tarde y para los conciertos de la noche.

Los boletos están disponibles en el portal oficial del festival: fig.mitaddelmundo.gob.ec.