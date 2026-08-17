De Triunfos robados a Scream, estas son las películas que marcaron la carrera de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere participó en varias películas desde que era una niña.

Hayden Panettiere creció frente a las cámaras y aunque muchos la recuerdan por las series Héroes y Nashville, la actriz también participó en películas que marcaron a toda una generación.

Bichos: comenzó desde muy pequeña

En 1998, con apenas nueve años, Panettiere prestó su voz a Dot, la pequeña princesa hormiga de Bichos, una de las primeras películas de Pixar.

Remember the Titans

En el 2000 interpretó a Sheryl Yoast en Titanes: Hicieron historia, donde compartió pantalla con Denzel Washington.

Su personaje era la hija del entrenador Bill Yoast y una apasionada del fútbol americano.

Hayden Panettiere en Remember the Titans (2000) Redes Sociales

Sueños sobre hielo

En 2005 apareció en la película de Disney, Sueños sobre hielo, como Gen Harwood, una joven patinadora que comparte la pista con Casey Carlyle, interpretada por Michelle Trachtenberg.

Hayden Panettiere formó parte del cast de la película de Disney, Sueños sobre Hielo, que marcó a toda una generación. Redes Sociales

Triunfos robados

Uno de sus papeles más recordados llegó en 2006 con Triunfos robados 3: Todo o nada.

Panettiere interpretó a Britney Allen, una popular capitana de porristas que debe cambiar de escuela y ganarse un lugar en un nuevo equipo. En la película compartió pantalla con Solange Knowles y hasta Rihanna apareció interpretándose a sí misma.

Ese mismo año Panettiere estrenó Héroes, donde volvió a convertirse en una porrista, esta vez con poderes, Claire Bennet.

De la comedia al terror con Scream

En 2009 protagonizó I Love You, Beth Cooper y dos años después llegó uno de sus personajes más populares, Kirby Reed en Scream 4.

Hayden Panettiere participó en su primera película de terror en Scream 4 en 2009. Redes Sociales

Su personaje se ganó a los fanáticos de la saga y Panettiere regresó más de una década después para volver a interpretarlo en Scream VI.

Desde la pequeña en Dot de Bichos hasta la porrista Britney Allen y Kirby Reed en Scream, Panettiere dejó personajes que acompañaron a toda una generación que creció viendo sus películas.