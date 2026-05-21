Periodista deportivo es asaltado en plena transmisión en vivo y el robo queda grabado

El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un asalto a mano armada mientras realizaba una transmisión en vivo del programa “Blabla deportivo”.

El periodista deportivo Fernando Vargas vivió momentos de tensión luego de ser víctima de un asalto a mano armada mientras realizaba una transmisión en vivo del programa “Blabla deportivo” desde su automóvil en México.

El hecho ocurrió la noche del martes y quedó registrado en video ante miles de espectadores que seguían la emisión en redes sociales.

El asalto ocurrió en segundos

Mientras analizaba temas relacionados con baloncesto, un hombre se acercó al vehículo, abrió la puerta del conductor y amenazó al comunicador con una pistola para obligarlo a bajar del auto.

En la grabación se escucha parte de las amenazas y el momento exacto en que el delincuente exige las pertenencias y las llaves del automóvil.

El video se volvió viral

Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir imágenes del presunto asaltante, ya que su rostro quedó visible por algunos instantes durante la transmisión.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con el caso, que volvió a abrir el debate sobre la inseguridad y los riesgos que enfrentan periodistas y ciudadanos en distintas regiones del país.