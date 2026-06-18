Período de negociaciones de 60 días con Irán empezó el jueves 18 de junio, dice EE.UU.

Período de negociaciones de 60 días con Irán empezó el jueves 18 de junio.

El período de 60 días para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzó este jueves, tras la firma del memorando de acuerdo el día anterior, afirmó el vicepresidente JD Vance.

"Yo diría que el período de 60 días comenzó oficialmente hoy", dijo Vance en rueda de prensa en la Casa Blanca.

"El acuerdo empezó ayer", añadió, en alusión a la firma del documento por los presidentes de ambos países.

El acuerdo se firmó el miércoles 17 de junio

Los presidentes de Estados Unidos y de Irán firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones en su contra.

El acuerdo, que incluye el frente de Líbano, fue suscrito por el mandatario Donald Trump este miércoles 17 de junio de 2026 durante una cena con su homólogo francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles.

"Lo acabo de firmar", dijo Trump a los periodistas a su salida del palacio. Poco después un funcionario de la Casa Blanca publicó un video en el que se le ve rubricar el acuerdo al lado de Macron, al tiempo que levanta el pulgar y sonríe.

El texto fue firmado también por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró el portavoz del ministerio de Exteriores de ese país, Esmaïl Baghaï.