Petróleo baja de los 80 dólares tras anuncio de reapertura de Ormuz

El barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó por debajo del umbral de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que el estrecho de Ormuz reabrirá totalmente para el viernes.

Desde que el lunes se anunció que Teherán y Washington habían alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y que se restablecería el tránsito por esa vía marítima estratégica, el precio del petróleo ha ido bajando.

Este martes 16 de junio de 2026 hacia las 12H19 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto caía 3,86%, situándose en 79,96 dólares, antes de remontar y rondar los 80 dólares.