Petro celebra triunfo de Sánchez en elecciones de Perú sin resultado oficial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se anticipó a celebrar el triunfo de la izquierda en la segunda vuelta electoral de Perú, que aún está a la expectativa de conocer los resultados definitivos.

El izquierdista Roberto Sánchez aventaja a la derechista Keiko Fujimori, con poco más del 95% de las actas escrutadas tras las elecciones presidenciales del domingo.

"El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori", dijo el lunes en X el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Para definir a un ganador se deben revisar actas impugnadas y miles de votos, lo que puede llevar días.

"Restableceré completamente las relaciones diplomáticas", añadió Petro.

Las relaciones entre los dos países se enfriaron en marzo de 2023, cuando Lima retiró a su embajador en Bogotá por declaraciones de Petro consideradas "injerencistas", tras la destitución de Castillo y el reemplazo por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Los mensajes de Petro tienen lugar en un tenso ambiente electoral en Colombia de cara al balotaje del 21 de junio en el que se enfrentan su heredero político y un candidato de ultraderecha.

"Sra Fujimori, ud intervino en política en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si ud pierde las elecciones en el Perú (...) es por su padre que fue un criminal de lesa humanidad", dijo en otro mensaje que acompañó con un video de la candidata de 2023 en el que ella le pide no meter "su nariz roja" en el Perú.

Sin posibilidad de reelección, Petro está bajo presión tras la cerrada primera vuelta electoral en la que el candidato oficialista quedó segundo, en unos comicios marcados por la peor ola de violencia de la última década.