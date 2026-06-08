Sánchez toma delantera en el balotaje en Perú hasta pasado el medio día de este lunes 8 de junio
Roberto Sánchez tomó una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial en Perú.
Roberto Sánchez toma ligera ventaja sobre Keiko Fujimori en Perú
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Actualizado:
08 jun 2026 - 14:04
El izquierdista Roberto Sánchez tomó el lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral en Perú y superó por un pequeño margen a la derechista Keiko Fujimori, en una contienda cuyo final aún es incierto.
Con casi 94% de las actas escrutadas, Sánchez reunía el 50.01% de los votos, frente al 49.9% de Fujimori, una diferencia de menos de 6.000 votos, según según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.
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