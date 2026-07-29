Barril se dispara 7% ante escalada de tensiones entre EE.UU. e Irán

El petróleo se dispara un 7% tras la escalada de tensiones militares entre EE. UU. e Irán

El precio del petróleo se disparó un 7% el miércoles, 29 de julio del 2026, al reanudarse los ataques aéreos en Oriente Medio, lo que agravó los temores sobre la disminución de la oferta, ya que los datos del Gobierno de Estados Unidos revelaron que las reservas nacionales de crudo habían caído a su nivel más bajo en varios años.

El Brent roza los 90 dólares

Los futuros del Brent subían 6,33 dólares, o un 7,5%, a 90,42 dólares el barril a las 1751 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba 5,26 dólares, o un 6,6%, a 84,52 dólares el barril.

Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron el miércoles ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, a los que culpan de los ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas.

Los ataques se produjeron horas después de que el ejército estadounidense afirmara haber frustrado una incursión sorpresa iraní contra sus tropas en la región. Irán afirmó haber disparado contra buques en el estrecho de Ormuz y contra bases estadounidenses en Jordania.

Escalada militar: Ataques aéreos y tensión en Oriente Medio

En Egipto, varias explosiones sacudieron un puerto de carga de gas natural en el mar Mediterráneo, y la empresa británica de seguridad marítima Ambrey informó que un buque cisterna de almacenamiento flotante de propiedad estadounidense había sido alcanzado por un dron.

"El mercado está volviendo a descontar rápidamente el aumento del riesgo para el suministro en la región", afirmó John Kilduff, socio de Again Capital.

Los precios se dispararon aún más después de que el presidente Donald Trump, en una entrevista con Fox News, prometiera nuevos ataques contra Irán.

Teherán ha descartado la propuesta de Omán para una gestión conjunta regional del estrecho de Ormuz, dijo el miércoles a Reuters un funcionario iraní de alto rango, lo que echa por tierra las esperanzas de resolver el estancamiento que lleva meses paralizando el comercio del Golfo.

"Creemos que los precios del Brent seguirán oscilando entre los 80 y los 100 dólares por barril a corto plazo, mientras se mantengan los altibajos en el conflicto", afirmó Suvro Sarkar, director de investigación energética del DBS Bank.

Esta semana solo unos pocos buques de mercancías han transitado por el estrecho de Ormuz, mientras que el miércoles cinco lo hicieron por el estrecho de Bab el-Mandeb —una ruta alternativa para los envíos de petróleo saudita a Asia— y 39 el martes.

Se trata de la cifra más alta desde el 19 de julio, justo antes de que los militantes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaran un bloqueo marítimo de Arabia Saudita.

Alarma por inventarios mínimos en EE. UU. y la respuesta de la OPEP+

El grupo hutí de Yemen también está barajando la posibilidad de imponer tasas a los buques mercantes que naveguen por el sur del mar Rojo, informaron a Reuters fuentes regionales conocedoras del asunto.

Las reservas de crudo de Estados Unidos se redujeron en 7,2 millones de barriles hasta situarse en 404,5 millones de barriles la semana pasada, el nivel más bajo desde 2018, informó el miércoles la Administración de Información de Energía.

Otro factor que respalda los precios es que es probable que la OPEP+ suspenda los aumentos de la producción de petróleo durante tres meses a partir de octubre, informaron fuentes a Reuters, una vez que el grupo de productores haya completado la recuperación programada de la producción tras los recortes voluntarios.