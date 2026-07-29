Turquía enfrenta casi un centenar de incendios en el sur y oeste del país

Bomberos y aeronaves combaten incendios forestales en el sur y oeste de Turquía.

Más de 3.000 bomberos turcos combaten este miércoles 29 de julio 2026 casi un centenar de incendios forestales, que han obligado a evacuar a cientos de personas en el país, informó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En total, "90 focos" de incendio afectaban el miércoles al territorio turco, de los cuales dos tercios se originaron en zonas no forestales y "81 ya están controlados", afirmó Erdogan.

No obstante, "más de 3.000 bomberos" siguen luchando "para contener los fuegos restantes en Mugla, Balikesir, Antalya y Canakkale", principales zonas turísticas en el sur y oeste del país, agregó el mandatario.

Cientos de bomberos se enfrentaban al mayor incendio en la provincia de Mugla, con más de 20 aviones y helicópteros descargando agua sobre las llamas, indicó el Ministerio de Agricultura.

Medios de comunicación turcos, por su parte, señalaron que la autopista principal desde la ciudad turística de Antalya hasta el balneario de Fethiye había sido cerrada debido al humo.

La red de televisión NTV informó que se había cerrado igualmente el acceso a las ruinas de Olympos, en la provincia de Antalya.

En la provincia de Mugla, el incendio forestal se inició en tierras agrícolas y se extendió a un bosque, según la oficina del gobernador provincial.

Esa oficina añadió que 202 residentes y algunos pacientes de un hospital habían sido evacuados.

Otro importante incendio ardía en la región de Balikesir, en la costa del Egeo, junto a la carretera que conecta Esmirna, la tercera mayor ciudad del país, con la región de los Dardanelos.

Turquía ha enviado dos aviones apagafuegos a España, para ayudar a enfrentar incendios forestales, y otros dos a Francia, que también ha estado combatiendo el fuego en sus bosques.