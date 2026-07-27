La policía francesa detiene a un hombre tras un ataque con cuchillos en París

La policía francesa detuvo a un hombre tras agredir con dos cuchillos a tres mujeres en París.

La policía francesa detuvo este lunes 27 de julio de 2026 a un hombre tras atacar a tres mujeres con cuchillos cerca de la Porte de Clichy, en París, según informó a los periodistas el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El hombre atacó a las tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, con dos cuchillos de cocina, hiriendo gravemente a dos de ellas, según explicó Nuñez.

Las imágenes de video verificadas por Reuters y difundidas en la red social X mostraron a un hombre de pelo largo y negro, vestido con vestimenta deportiva color crema y empuñando un cuchillo grande en cada mano, apuñalando a una joven.

A continuación, el video mostró al agresor inmovilizado en el suelo y rodeado por un grupo de personas que lo habían reducido.

Nuñez afirmó que el hombre fue detenido por un agente de policía fuera de servicio. "Le rindo homenaje, fue un acto valiente", añadió.

El motivo del ataque sigue sin conocerse, según Nuñez, quien añadió que la policía no pudo verificar la identidad del agresor, cuyas declaraciones fueron "incoherentes" en el momento de su detención.

El fiscal nacional antiterrorista francés está "estudiando" la posibilidad de abrir una investigación.