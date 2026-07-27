Marvel presentó 'Ghost Rider' y 'Black Panther 3' en la Comic-Con

Marvel Studios volvió a la Comic-Con de San Diego para presentar una serie de próximos proyectos, como 'Ghost Rider', protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy, y 'Black Panther 3'.

Con estreno previsto para el 15 de diciembre de 2028, 'Black Panther 3' presentará a David Jonsson como el nuevo T’Challa, hijo del anterior Black Panther, interpretado por el difunto Chadwick Boseman.

El estreno de 'Ghost Rider' también está previsto para 2028, aunque aún no se ha especificado una fecha concreta.

Adelanto de 'Spider-Man: Brand New Day'

En la mesa redonda también se mostraron las primeras imágenes del próximo gran proyecto de la franquicia tras 'Spider-Man: Brand New Day', que llega a los cines este viernes: 'Los Vengadores: Doomsday'.

"¿Esto está pasando de verdad?", preguntó Gosling al sorprender a los fans al aparecer en el escenario para hablar de 'Ghost Rider'.

"Si vamos a hacer esto, solo hay un director", añadió el actor de 'Barbie'.

Shawn Levy, que dirigió 'Deadpool y Wolverine', se unió entonces a él en el escenario.

"Nos vemos en 2028", dijo Levy.

Más tarde, Ryan Coogler y parte del reparto de 'Black Panther 3' subieron al escenario, entre ellos las estrellas que vuelven a esta en la saga, Letitia Wright y Winston Duke.

El público también pudo ver unas imágenes en las que el villano Doctor Doom derrota a los Vengadores en combate.

El avance también reveló que Doom está al mando de un ejército de Centinelas, los gigantescos robots cazadores de mutantes conocidos de los cómics de X-Men de Marvel.

Las películas de Marvel han recaudado casi 33 000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, la cifra más alta de cualquier franquicia cinematográfica.