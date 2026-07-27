De La Espriella dice que romperá relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y otras embajadas

De La Espriella dice que romperá relaciones con varias embajadas.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el domingo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, al anunciar el cierre de 15 consulados y 14 embajadas en varias naciones.

De la Espriella, que debe tomar posesión del cargo el 7 de agosto, dijo que cerrará embajadas en Argelia, Haití, Barbados, Hungría, Senegal, Etiopía, Sudáfrica, entre otros países.

También anunció que unificará oficinas en Francia e Italia donde además existen representaciones en organismos como la Unesco y la FAO.

"Vínculos con tiranías"

"En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", dijo el ultraderechista De la Espriella al referirse a Cuba y Nicaragua durante su anuncio, aunque aclaró que estas decisiones "no significan romper relaciones diplomáticas" con el resto de países.

El gobierno de Nicaragua anunció esta semana una reforma legislativa para impedir que partidos opositores participen en elecciones.

"Con el resto de países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención" de sus connacionales a través de otras embajadas, señaló De La Espriella.

Medidas para "ahorrar dinero"

El gobernante electo también planea reabrir la legación colombiana en Jerusalén y ordenará suspender la instalación de una embajada en Palestina, una iniciativa del presidente Gustavo Petro.

Petro rompió en 2024 relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad, en rechazo a la ofensiva de ese país en Gaza.

De La Espriella justificó que el cierre de embajadas le permitirá ahorrar dinero y destinarlo a seguridad.

Nueva embajada en Nigeria

En los planes del gobernante electo también está abrir una embajada en Nigeria que "permitirá reorganizar y hacer más eficiente" la presencia colombiana en el continente africano.

Informó además que la ciudad de Barranquilla será "sede permanente" de la presidencia y que convertirá a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá "en un museo abierto al público".

En medio de la polémica, De La Espriella asegura asumirá el cargo en una ceremonia que se desarrollará en la ciudad de Cali, una iniciativa que debe ser votada en el Congreso la próxima semana.