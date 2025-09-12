Polonia cierra la frontera con Bielorrusia debido a maniobras militares; ¿hasta cuándo?

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció desde el martes 9 de septiembre, el cierre de la frontera desde Bielorrusia

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció el cierre de todos los pasos fronterizos desde Bielorrusia por maniobras militares. Esta medida está vigente desde la noche del jueves 11 al viernes 12 de septiembre del 2025.

"Los agresivos ejercicios militares ruso-bielorrusos 'Zapad' comienzan el viernes 12; por lo tanto, cerraremos las fronteras con Bielorrusia, incluidos los cruces ferroviarios, desde la noche del jueves hasta el viernes", declaró Tusk.

El jefe del Ejecutivo polaco explicó que las maniobras militares, que se extenderán entre los próximos 12 y 16 de septiembre, aconsejan el cierre "por razones de seguridad nacional".

Entre 13 000 y 30 000 tropas de Rusia y Bielorrusia tomarán parte en estas maniobras, 6 000 de las cuales ejecutarán sus ejercicios en territorio bielorruso, a poca distancia del llamado 'corredor de Suwalki', una franja fronteriza de menos de 100 kilómetros de ancho que es la única vía terrestre entre los países bálticos y Polonia.

Según el ministro de Defensa bielorruso, los ejercicios incluirán simulacros sobre el posible uso de armas nucleares y del misil hipersónico de alcance intermedio Oreshnik, de fabricación rusa.

La decisión polaca se produce en un momento de creciente tensión con Minsk por la elevada y continuada presión migratoria en la frontera, acusaciones mutuas de provocaciones y espionaje.

Además, se dio la detención de un clérigo polaco en Bielorrusia, y la detección de al menos dos drones procedentes del país socio de Moscú que han caído en territorio polaco en los últimos días.

Las autoridades polacas decidieron hace unos días extender hasta diciembre la exclusión al tráfico en una amplia zona de la frontera polaco-bielorrusa debido a la escalada en la presión migratoria.

Según la Guardia Fronteriza polaca, en los últimos meses, los intentos de cruce ilegal casi se han duplicado en comparación con el año anterior, con casi 13 800 casos entre junio y agosto de 2025.

El primer ministro polaco advirtió que Polonia preparaba "medidas de represalia" si la situación no cambiaba en la frontera.