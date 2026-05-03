Ecuador conmemoró el Día de la Libertad de Prensa

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa?

Este 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa en medio de un contexto complejo para el periodismo en Ecuador, donde organizaciones del gremio alertaron sobre un deterioro sostenido de este derecho fundamental.

ALERTA DEL GREMIO

La Unión Nacional de Periodistas (UNP) denunció que el país atraviesa un “clima preocupante”, marcado por vulneraciones a la libertad de expresión y un aumento de agresiones contra comunicadores.

Según el gremio, los periodistas se han convertido en blanco tanto de actores estatales como del crimen organizado, lo que agrava el ejercicio de informar en el país.

Datos de Fundamedios evidenciaron la magnitud del problema: durante 2025 se registraron 230 agresiones a periodistas, lo que representó un incremento del 18% frente al año anterior.

Además, la UNP señaló que casi la mitad de estos ataques provinieron de agentes estatales, lo que calificó como un “acoso creciente y vergonzoso” contra la prensa. A esto se sumó el asesinato de cinco periodistas en el último año, reflejando el alto nivel de riesgo.

El gremio también advirtió sobre prácticas que limitan el acceso a la información, como el incumplimiento de la Ley de Transparencia, el acceso selectivo a ruedas de prensa y la proliferación de plataformas digitales que difunden desinformación.

En paralelo, el avance del narcotráfico y el crimen organizado añadió presión, especialmente para los periodistas que investigan estas estructuras.

De acuerdo con el índice Chapultepec 2025, Ecuador se ubicó entre los países con mayores restricciones a la libertad de prensa en América Latina, junto a otras naciones de la región.

La conmemoración dejó en evidencia que la libertad de prensa en Ecuador enfrenta uno de sus momentos más críticos, reafirmando que proteger el periodismo es clave para sostener la democracia y el derecho ciudadano a estar informado.