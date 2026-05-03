Equipos municipales atienden arrastre de material por lluvias en el sur de Quito

Equipos de respuesta trabajan en el sector de Nueva Aurora, en Guamaní, tras un evento de arrastre de material.

Tras un evento de arrastre de material pétreo provocado por el desbordamiento de una quebrada, los equipos de respuesta se activaron en el sector de Nueva Aurora, ubicado en la parroquia de Guamaní.

El Municipio de Quito coordinó una intervención conjunta entre la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Obras Quito) y el Cuerpo de Bomberos de Quito para atender la emergencia de manera inmediata.

Según el reporte del Operativo Zonal, las labores se centraron en la limpieza de la vía y el control de la zona, logrando descartar la existencia de personas heridas o daños estructurales en las viviendas aledañas al sitio del incidente.

Recursos y maquinaria en territorio

Para garantizar la eficacia de los trabajos en la Administración Zonal Quitumbe, se dispuso de un contingente de personal y maquinaria especializada bajo el marco del Plan Lluvias.

El despliegue técnico incluyó una camioneta de la Administración Zonal, un vehículo similar por parte de Obras Quito y una unidad polivalente junto a una camioneta del Cuerpo de Bomberos.

Estas acciones de "acción inmediata en territorio" continúan ejecutándose para normalizar la movilidad en el sector y prevenir nuevos represamientos de material que puedan afectar a la comunidad del sur de la capital.