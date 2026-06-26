Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Presidente de China ofrece ayuda para la 'reconstrucción' de Venezuela tras sismos

El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias a Venezuela y ofreció apoyo para las labores de reconstrucción.

China ofrece ayuda a Venezuela tras el terremoto.

Redes Sociales

Autor

Pekín, China. AFP

Actualizado:

26 jun 2026 - 06:40

Unirse a Whatsapp

El presidente chino, Xi Jinping, dijo el viernes que su país está listo para facilitar a Venezuela ayuda para la "reconstrucción", tras el doble terremoto del miércoles, indicaron medios oficiales.

Xi envió un "mensaje de condolencias" a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó la agencia Xinhua.

Dos ciudadanos chinos figuran entre las víctimas de los temblores, que mataron al menos a 235 personas según las autoridades venezolanas.

Te puede interesar