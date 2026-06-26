Presidente de China ofrece ayuda para la 'reconstrucción' de Venezuela tras sismos
El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias a Venezuela y ofreció apoyo para las labores de reconstrucción.
China ofrece ayuda a Venezuela tras el terremoto.
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Actualizado:
26 jun 2026 - 06:40
El presidente chino, Xi Jinping, dijo el viernes que su país está listo para facilitar a Venezuela ayuda para la "reconstrucción", tras el doble terremoto del miércoles, indicaron medios oficiales.
Xi envió un "mensaje de condolencias" a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó la agencia Xinhua.
Dos ciudadanos chinos figuran entre las víctimas de los temblores, que mataron al menos a 235 personas según las autoridades venezolanas.
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