El ecuatoriano Josué Caicedo firmó su contrato y oficialmente es jugador azulgrana

El fútbol ecuatoriano sigue exportando talento de primer nivel al Viejo Continente. Este miércoles 12 de agosto de 2026 Josué Caicedo firmó el contrato que lo acredita oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona B.

El extremo izquierdo, formado en Liga de Quito, se integra a las filas del Barça Atlètic —equipo filial del club catalán— con un claro y ambicioso objetivo: ganarse un lugar y escalar hasta el equipo de Primera División.

El jugador de 18 años llega al club europeo a través de una cesión sin costo inicial que lo vincula a la institución hasta el 30 de junio de 2027. No obstante, el acuerdo incluye una cláusula con opción de compra tasada en aproximadamente 2,5 millones de euros (alrededor de 2,87 millones de dólares).

El perfil físico y táctico de Caicedo sedujo rápidamente a los blaugranas. Con su imponente 1,83 metros de estatura, el ecuatoriano destaca por su inusual versatilidad por toda la banda zurda, pudiendo desempeñarse con igual efectividad como extremo, interior, carrilero o lateral.

Tras haber sumado minutos en LigaPro y en Copa Libertadores con Liga de Quito, el jugador afronta ahora el desafío de adaptarse al exigente ritmo del fútbol español.

En sus primeras declaraciones en territorio ibérico, Caicedo no ocultó su entusiasmo: “Quiero quedarme acá... mi sueño es debutar en Primera en el Barça”, declaró ante la prensa local.