¿Cuáles son las causas de desaparición en Ecuador? Esto revelan los datos oficiales

Agentes de al DINASED durante la búsuqeda de Lizeth Bunshi en Quito.

Aunque la crisis de seguridad lleva a pensar que la mayoría de los casos están ligados exclusivamente a la violencia criminal, los registros oficiales del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional revelan un escenario mucho más amplio e interdisciplinario.

Entre enero y el 5 de agosto de 2026 , las autoridades registraron un total de 3.567 casos cerrados (personas localizadas con o sin vida).

Esta investigación tiene como base el análisis en profundidad de la base de datos oficial, la matriz taxonómica de la DINASED, unidad de la Policía que investiga las desapariciones.

Así también, las declaraciones de la Directora de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, María Belén Quelal, permite entender cuáles son las principales motivaciones detrás de este fenómeno en el país.

María Belén Quelal, Directora de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior. Foto: Cortesía

Principales causas de desaparición en Ecuador

De acuerdo con el catálogo técnico con el que trabaja la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas (UNIPD), las causas de desaparición se dividen en diversas categorías socioambientales, personales y delictivas.

A continuación, se detalla la lista y el porcentaje de casos registrados en el país durante el período analizado:

Gráfica estadística de las múltiples causas de desaprición en Ecuador.

Circunstanciales: La causa más frecuente

Las razones circunstanciales representan la causa principal de desaparición reportada en Ecuador, concentrando el 40,45% de los casos (1.443 denuncias) .

Según explicó María Belén Quelal esta causa abarca "situaciones inusuales y esporádicas que impiden a una persona contactar a su entorno habitual".

Entre los ejemplos más comunes se encuentran:

Pérdida, descarga o daño del teléfono celular.

Ausencias temporales no planificadas.

Consumo puntual o no habitual de bebidas alcohólicas o sustancias.

Al sumar las situaciones no relacionadas a violencia (27,45%) y los conflictos en relaciones afectivas (13,40%), se revele un indicador importante.

Más del 81% de las desapariciones registradas en el país responden a factores personales, familiares o sociales de baja intensidad delictiva .

Salud mental, discapacidades y vulnerabilidad social

Las condiciones de salud mental y discapacidades conforman otro eje fundamental en el mapa de causas:

Discapacidad intelectual: 82 casos (2,30%).

Discapacidad psicosocial / Salud mental: 24 casos (0,67%).

La matriz interna del Ministerio del Interior detalla que dentro de estas causas se incluyen condiciones como el autismo, el síndrome de Down, la esquizofrenia.

Asimismo, el trastorno bipolar, la depresión mayor o los trastornos de ansiedad severos.

Cuando las personas en estas condiciones sufren desorientación en la vía pública, las denuncias se procesan bajo protocolos especializados de localización.

Delincuencia organizada, secuestros y violencia criminal

Pese a la percepción pública impulsada por la situación de seguridad del país, los casos atribuibles formalmente a la delincuencia organizada representan un porcentaje minoritario :

Asesinato: 91 casos (2,55%).

91 casos (2,55%). Grupos Delictivos Organizados (GDOS): 26 casos (0,73%).

26 casos (0,73%). Secuestro extorsivo: 16 casos (0,45%).

¿Por qué es tan bajo porcentaje este en las estadísticas oficiales?

Desde el punto de vista procesal, la Policía Nacional solo asigna un caso a la categoría de GDOS o Secuestro Extorsivo cuando existe la confirmación técnica o judicial del hecho (como la exigencia de un rescate económico).

De lo contrario, durante las primeras etapas de búsqueda, la denuncia suele ser categorizada de manera preventiva bajo términos generales como "circunstancial" o "no determinado".

47 subcategorías de análisis

A pesar de que el informe gráfico público condensa las motivaciones en 16 categorías, la guía técnica interna de la Policía Nacional cuenta con una estructura detallada de 47 subcategorías y tipos específicos , entre los que constantes:

Delitos de género y violencia:



Femicidio, violencia psicológica, acoso sexual digital, violencia política y hostigamiento.

Femicidio, violencia psicológica, acoso sexual digital, violencia política y hostigamiento. Movilidad humana:



Tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y movilidad humana por condiciones migratorias o xenofobia.

Tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y movilidad humana por condiciones migratorias o xenofobia. Modalidades delictivas emergentes:



Extorsión mediante "vacunas" y robos con uso de escopolamina u otros alucinógenos.

La vocera del Ministerio del Interior señaló que este catálogo de motivaciones es con "el que se maneja el cierre de casos a nivel nacional" .

¿Cómo reportar y denunciar una desaparición en Ecuador?

Frente a cualquier sospecha de desaparición, las autoridades del Ministerio del Interior y la DINASED enfatizan las siguientes recomendaciones oficiales:

Denuncia inmediata:



No es necesario esperar 24 ni 48 horas para reportar una desaparición. La denuncia debe presentarse de forma inmediata en la Fiscalía General del Estado o en las unidades de la DINASED.

para reportar una desaparición. La denuncia debe presentarse de forma inmediata en la Fiscalía General del Estado o en las unidades de la DINASED. Uso de afiches oficiales:



Es fundamental difundir únicamente la ficha generada por las autoridades institucionales.

Es fundamental difundir únicamente la ficha generada por las autoridades institucionales. Evitar la extorsión:



Se aconseja a los familiares no publicar afiches informales con números telefónicos personales en redes sociales, ya que esto exponen a las familias a llamadas extorsivas por parte de grupos delictivos.

Canales oficiales de información

Toda información relevante sobre el desfile de una persona debe ser canalizada de manera confidencial a través de la línea gratuita 1-800-DELITO (335486) o mediante el sistema ECU-911 .