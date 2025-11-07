Prisión para sospechoso del asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón, España

Dos personas están detenidas por el crimen de los ecuatorianos en España

Una jueza española decidió enviar, este viernes 7 de noviembre del 2025, a prisión preventiva a un detenido por el asesinato de dos ecuatorianos el pasado abril en la localidad de Mazarrón, en el sureste de España.

Se trata del segundo detenido por su presunta relación con la desaparición de dos ecuatorianos en una urbanización de esta población española, cuyos cuerpos fueron encontrados en una excavación en el subsuelo.

A este segundo detenido se le investiga por dos delitos de homicidio, y el primer invetigado ingresó en prisión provisional el pasado 29 de agosto.

Las autoridades encontraron a finales de agosto restos humanos en una casa de la citada localidad, ubicada en la urbanización Camposol. En este lugar vivían dos ciudadanos ecuatorianos desaparecidos desde el pasado abril, José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32.

Los cuerpos fueron encontrados descuartizados y enterrados bajo una cama, en una estructura subterránea. José Patricio era padre de cuatro hijos y Edwin Guillermo de dos. Ambos trabajaban en construcción y compartían vivienda en Mazarrón.

En el auto de procesamiento, la juez detalla que existen indicios para considerar que el investigado podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios de la desaparición y muerte de los dos hombres. Por lo que adopta la medida cautelar de privación de libertad para asegurar la presencia del investigado en el proceso y evitar el riesgo de destrucción de pruebas.

El lunes 1 de septiembre del 2025, las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona por su presunta implicación en la desaparición de los dos hombres ecuatorianos. El principal sospechoso es Carlo P., un ciudadano colombiano con antecedentes penales.