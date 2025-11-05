¿Cuántos futbolistas ecuatorianos murieron en hechos violentos en el 2025?

Leandro Yépez y Maicol Valencia fueron asesinados en un hostal en Manta. Ocurrió el 10 de septiembre.

El fútbol ecuatoriano nuevamente se enluta. En la jornada del 5 de noviembre del 2025, Independiente del Valle lamentó la muerte del juvenil de 16 años, Miguel Nazareno. La joven promesa murió en un hecho violento en Guayaquil.

Una bala perdida se alojó en su cabeza, durante un ataque armado ocurrido frente a su vivienda, según las versiones preliminares. El deceso de Nazareno es el cuarto crimen que involucra a un futbolista ecuatoriano en el 2025.

El lamentable caso se suma a los crímenes de Maicol Valencia y Leandro Yépez, jugadores del Exapromo Costa, equipo de la Segunda División, quienes fueron asesinados el 8 de septiembre. El 20 del mismo mes, Jonathan González, exjugador de Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria y Olimpia de Paraguay fue baleado en Esmeraldas.

El caso de Nazareno recuerda al del también juvenil de Independiente del Valle, Josué Mauricio Quiñónez, quien falleció el 12 de mayo del 2019, en otro ataque armado en Guayaquil. Quiñónez era capitán de Independiente Juniors.

Mauricio Quiñónez (+) fue asesinado el 12 de mayo de 2019. Tenía 19 años y era el capitán de Independiente Juniors. API

Este año, los hechos violentos en el fútbol empezaron con los crímenes de Maicol Valencia y Leandro Yépez, del club manabita del ascenso, Exapromo Costa. Ambos fueron asesinados en una incursión en un hostal en Manta.

Valencia y Yépez se habían incorporado como refuerzos en la mañana del 10 de septiembre y en la misma noche se produjo el hecho violento. Valencia murió al instante y Yépez, dos días después.

Jonathan González falleció el 19 de septiembre del 2025, en un ataque armado en el barrio Vista al Mar, en Esmeraldas. 'Speedy' González era parte del club de ascenso 22 de Julio y tenía 31 años.