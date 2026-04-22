Protestan contra proyecto de Milei que recortaría pensiones por discapacidad

Cientos de personas con discapacidad, familiares y médicos se movilizaron en Argentina para rechazar un proyecto del presidente Javier Milei que afectaría las pensiones por discapacidad.

La principal protesta, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tuvo lugar frente al Ministerio de Salud, en Buenos Aires.

Los manifestantes pidieron al Gobierno que desista de impulsar un proyecto conocido como ley de fraude de pensiones por invalidez que introduciría cambios que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema.

Los manifestantes gritaron "basta de crueldad"

El Gobierno alega que entre 2003 y 2023 las pensiones por invalidez tuvieron un "crecimiento exponencial", pasando de 76.000 a 1.200.000, generando "inevitables sospechas" sobre condiciones en que fueron otorgadas.

Los organizadores denunciaron que la propuesta “instala una mirada estigmatizante” y desvía la atención de la crisis estructural del sistema.

Durante la protesta, se exhibieron pancartas con consignas como “Basta de crueldad” y “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”, en rechazo a lo que consideran un ajuste sobre el sector.