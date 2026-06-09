Mundial 2026: Los impactantes trajes de gala de Costa de Marfil

Para su llegada y presentación en el Mundial 2026, la delegación de Costa de Marfil ha apostado por la máxima elegancia formal gracias a una alianza estratégica inédita con el SIREXE (Salón Internacional de los Recursos Extractivos y la Energía).

Bajo el lema "Tierra de Elefantes, Tierra de Recursos", los jugadores visten trajes de gala confeccionados a medida que fusionan la sastrería moderna con sutiles texturas de la alta costura local. El objetivo de esta indumentaria va más allá de lo estético, buscando proyectar al país en territorio norteamericano como el gran motor minero, petrolero y energético de África Occidental.

En cuanto a la indumentaria de juego confeccionada por PUMA, la camiseta titular destaca por su vibrante color naranja, pero deja atrás los diseños lisos para incorporar un llamativo gráfico integral de patrones geométricos abstractos.

Este diseño se inspira directamente en los tejidos tradicionales marfileños y en la rica simbología cultural del país, evocando una profunda sensación de orgullo y alegría colectiva. Los detalles en verde en el cuello y los hombros completan una equipación que busca imponer presencia física y visual sobre las canchas estadounidenses.

Por su parte, el uniforme alterno ofrece un contraste minimalista y sofisticado al utilizar el blanco como base, decorado con una sutil trama tonal que emula la luz del sol filtrándose por la vegetación de sus paisajes naturales.

Los bordes de las mangas y el cuello incorporan finas líneas con los colores de la bandera nacional, manteniendo la identidad intacta. Esta combinación de trajes ejecutivos de vanguardia y uniformes deportivos cargados de simbolismo será la carta de presentación de los "Elefantes" en su esperado debut mundialista frente a la selección de Ecuador.