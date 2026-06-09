Nuestro Mundial al Día: la fiesta ya se vive en las calles previo al arranque del Mundial 2026

La Tri está a cinco día de su gran debut en la Copa Mundial de la FIFAF 2026

Por primera vez en la historia de los mundiales un estadio acogerá una tercera inauguración mundialista.

El estadio Azteca, con una capacidad para cerca de 87 mil aficionados, tuvo una inversión de más de 200 millones de dólares para recibir la tercera inauguración de un Mundial el jueves 11 de junio del 2026.