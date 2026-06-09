Argentina vence 3-0 a Islandia con gol de Messi en amistoso previo al Mundial

La Selección de Argentina en un último amistoso antes del Mundial

La selección de Argentina venció este martes por 3-0 a Islandia, con un gol de su máxima figura Lionel Messi, en el último amistoso de preparación para el Mundial 2026, en el que la Albiceleste buscará retener la corona obtenida en Catar 2022.

Valentín Barco (8'), Lionel Messi (72', de penal) y Thiago Almada (86') anotaron los goles para el triunfo de la selección sudamericana, que en Alabama cosechó un triunfo en un partido en el que el DT Lionel Scaloni hizo numerosos cambios para probar jugadores.

La novedad en el conjunto argentino fue el ingreso de Messi, que había faltado al amistoso previo contra Honduras por una dolencia, de la que se recuperó e ingresó a los 70 minutos para sumar algo de ritmo con miras al debut del 16 de junio contra Argelia.

En su partido 199 con la camiseta argentina, Messi sólo necesitó un minuto para asistir a Lautaro Martínez, que ingresó en el área y fue derribado. El capitán albiceleste se encargó del penal y anotó.

La Pulga llegó así a los 117 goles para Argentina, de la que es el máximo artillero histórico, pero también se convirtió en el goleador de mayor edad en anotar, con 38 años, 11 meses y 18 días, y así superar la marca de Ángel Labruna, que anotó su último gol con la Albiceleste en 1957, con 38 años, 9 meses y 8 días.

Alineaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli - Lisandro Martínez (Cristian Romero 46), Nicolás Otamendi (cap) (Nicolás González 58), Facundo Medina, Valentin Barco (Alexis Mac Allister 46), Agustin Giay - Giovani Lo Celso (Rodrigo De Paul 46), Exequiel Palacios (Enzo Fernández 46), Giuliano Simeone (Lionel Messi 70), Jose Manuel Lopez (Lautaro Martínez 46) - Nicolas Paz (Thiago Almada 58). DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Elias Rafn Olafsson - Logi Tomasson (Dagur Dan Thórhallsson 70), Daníel Leó Grétarsson (Aron Gunnarsson 71), Victor Pálsson (Jón Dagur Thorsteinsson 70), Hördur Magnússon (Hjörtur Hermannsson 82) - Hákon Arnar Haraldsson (Gísli Gottskálk Þórðarson 82), Ísak Bergmann Jóhannesson (Gylfi Sigurdsson 82), Albert Gudmundsson (Kristall Máni Ingason 82) - Andri Fannar Baldursson (Kristian Nökkvi Hlynsson 46), Mikael Egill Ellertsson (Arnor Sigurdsson 82), Orri Stein Oskarsson (cap) (Daniel Gudjohnsen 83). DT: Arnar Gunnlaugsson.