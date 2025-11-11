Un puente recién construido en China colapsó tras un derrumbe de tierra; no hay víctimas

Un puente recién inaugurado en la provincia de Sichuan, en China, colapsó el martes 11 de noviembre del 2025.

Una sección del puente Hongqi, ubicado en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, colapsó este martes 11 de noviembre, apenas meses después de su inauguración. La estructura, de 758 metros de longitud, formaba parte de la Carretera Nacional 317, una ruta clave que conecta el centro del país con la región del Tíbet.

Según las autoridades locales, no se registraron víctimas gracias a las medidas preventivas implementadas el día anterior, cuando se detectaron señales de inestabilidad en la montaña contigua al puente. Equipos de seguridad pública, transporte y recursos naturales cerraron el tránsito el lunes por la tarde, tras identificar grietas y desplazamientos en el terreno.

Los primeros indicios de riesgo surgieron el lunes, cuando técnicos que inspeccionaban la zona observaron deformaciones en las pendientes del lado derecho del puente.

Durante la tarde del martes, un deslizamiento de tierra provocó el colapso del tramo de acceso y del lecho de la carretera, causando el derrumbe de los pilares y cubiertas del puente. Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron una nube de polvo cubriendo la zona tras el colapso, lo que generó gran conmoción entre los habitantes.

Las autoridades locales confirmaron que la emergencia fue consecuencia del deterioro repentino de la ladera de la montaña, lo que desencadenó un movimiento de tierra masivo que arrastró parte de la estructura. Los organismos de control mantienen un monitoreo constante del terreno para prevenir nuevos deslizamientos.

El puente Hongqi fue construido por la empresa Sichuan Road & Bridge Group y terminado a inicios de este año. Su caída, tan poco tiempo después de haber sido inaugurado, ha levantado críticas sobre la calidad de la obra y la evaluación de riesgos geológicos en la región montañosa de Sichuan, una zona propensa a movimientos de tierra.