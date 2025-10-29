China dona a Ecuador USD 28 millones para la reactivación de zonas afectadas por el paro

El Gobierno de Ecuador y el de la República Popular China suscribieron un convenio de cooperación económica

Ecuador y China firmaron, este miércoles 29 de octubre del 2025, en Quito el Convenio de Cooperación Económica y Técnica. De esa forma, el gigante asiático donará 28 millones de dólares a nuestro país.

El objetivo de este convenio es "fortalecer las políticas estatales de reactivación económica y social", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Estos recursos se orientarán a la recuperación de las provincias de Imbabura y Pichincha que se vieron afectadas por las protestas contra el alza del diésel que duraron 31 días.

Una donación que "fomentará la innovación, la productividad y la inserción sostenible de los sectores emprendedores en la economía nacional", señaló la Cancillería en un comunicado.

El presidente Daniel Noboa anunció previamente que China donaría equipamiento valorado en 17 millones de dólares para la reactivación de esas zonas, donde se concentraron las manifestaciones y cierres viales.

Los 11 millones de dólares restantes serán distribuidos en una segunda etapa, "conforme a la definición conjunta que realicen ambos gobiernos respecto de nuevas iniciativas de cooperación que contribuyan al desarrollo sostenible del Ecuador", señaló la Cancillería.

Además, el convenio suscrito este miércoles 29 contempla el fortalecimiento de la cooperación en los ámbitos ambiental, tecnológico y educativo.

Para el Gobierno ecuatoriano, la firma de este acuerdo "marca el inicio de una nueva etapa de amistad, solidaridad y cooperación de largo plazo entre ambas naciones".