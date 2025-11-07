China: universidad Tsinghua abre convocatoria de becas para los estudiantes ecuatorianos

Doctorados y maestrías en áreas como arquitectura, ingeniería civil, ingeniería hidráulica, medio ambiente, ingeniería electrónica y ciencias de la computación y tecnología. Esa es la oferta de la Universidad de Tsinghua, en Beijing, China, dirigidas a estudiantes de Ecuador para 2026.

Las becas que se ofertan, según la Universidad, cubren los costos de matrícula, alojamiento y manutención. El propósito de esta iniciativa educativa es formar líderes con visión global y compromiso social y conocer otra cultura.

Los interesados en postular pueden descargar la información disponible en https://yz.tsinghua.edu.cn/en/info/1035/1533.htm Allí está disponible el archivo con toda la información.

También ofrece formación en carreras especializadas como circuitos integrados, ingeniería aeroespacial, ingeniería química, ciencias matemáticas, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, vehículos y movilidad, e ingeniería mecánica, entre otras carreras.

Esta institución educativa cuenta con programas en economía y gerencia, políticas públicas, derecho, periodismo y comunicación, ciencias sociales, arte y diseño, administración de empresas y desarrollo de proyectos.