Reportan caída global de Facebook e Instagram este viernes 12 de junio

Reportan caída global de Meta con sus servicio de Instagram y Facebook.

Usuarios a escala global reportan una caída global de las plataformas de Facebook e Instagram, de propiedad de Meta, este viernes 12 de junio de 2026.

Las fallas en la plataforma ocurren principalmente al intentar iniciar sesión, actualizar el feed y cargar contenido.

La plataforma empezó a presentar problemas pasadas las 07:00 de este viernes. Los usuarios recurrieron a la red social X para reportar la caída global.

Muchos reportaron que fueron desconectados de sus cuentas de forma inesperada, mientras otros señalaron dificultades para cargar publicaciones, enviar mensajes o iniciar sesión.

En varios casos, las aplicaciones mostraron mensajes de error o simplemente dejaron de funcionar.

Hasta las 10:00 de este viernes Meta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la falla. Tampoco existe una confirmación sobre el origen del problema ni una estimación del tiempo que podría tardar la recuperación completa de los servicios.