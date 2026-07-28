EN VIVO | Keiko Fujimori asume presidencia de Perú

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú tras su ajustada victoria en las urnas.

La derechista Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú este martes 28 de julio de 2026.

La segunda era del fujimorismo irá de la mano de la primera mujer presidenta de Perú.

Fujimori, de 51 años, ganó las elecciones con un estrecho margen.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llegó a Lima el lunes para participar en la posesión de Fujimori.

Noboa llegó al terminal aéreo de la Fuerza Aérea del Perú y fue recibido por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y directivos del Grupo Aéreo Número 8.