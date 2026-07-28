Mancini retorna como DT de Italia, con Ranieri como director deportivo

Roberto Mancini, exseleccionador de Italia, regresará para una segunda etapa al frente del equipo nacional, anunció este martes 28 de julio de 2026 el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, mientras que Claudio Ranieri asumirá el cargo de director deportivo.

Mancini sustituirá a Gennaro Gattuso, quien dejó el cargo en abril tras la derrota en la fase de clasificación para el Mundial ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso la tercera vez consecutiva que los cuatro veces campeones del mundo no lograron clasificarse para el torneo.

Malagò anunció el nombramiento durante una reunión del Consejo Federal, afirmando: "Mancini es el seleccionador".

"Consideré que la persona más adecuada para asumir el cargo de entrenador principal era Roberto Mancini", dijo Malagò a periodistas.

Mancini, de 61 años, llevó a Italia a conquistar el título de la Eurocopa en 2021.

Dirigió a Italia en 58 partidos durante su primera etapa y, a nivel de clubes, ha entrenado al Inter de Milán, la Fiorentina y el Manchester City; en este último equipo pasó tres años y lo guió hacia su primer título de la Premier League en la temporada 2011-12.

El exdirector deportivo de la FIGC Paolo Maldini, y el asesor Leonardo dimitieron de sus cargos el lunes, después de que se bloqueara el nombramiento de su candidato principal para el puesto de seleccionador, Andrea Pirlo, debido a sus vínculos con una empresa rusa de apuestas.

El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, quien era la primera opción de la FIGC para hacerse cargo de la selección nacional, rechazó el puesto este mes.